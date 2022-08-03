Оккупанты, вероятно, решили атаковать Авдеевку фронтально с оккупированной Донбасса – ISW

Август, 03 в 7:53

Аналитики Института изучения войны ISW предполагают, что российские войска решили атаковать Авдеевку фронтально с оккупированной территории Донецкой области, а не ждать, пока украинские войска отступят с оборонительных позиций.

Также аналитики назвали четыре области в России, в которых формируют добровольческие батальоны для войны в Украине – Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская.

Институт предполагает, что, судя по заявлениям и беспокойствам российского Минобороны, удары украинцев с HIMARS деморализуют российских военных.

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Аналитики ISW со ссылкой на неподтвержденные сообщения предполагают, что Иран мог отправить первую партию БПЛА в Россию для полевых испытаний.

Ключевые выводы ISW:

Иран, возможно, отправил первую партию беспилотников в Россию и направил пилотов и обслуживающий персонал для обучения на российском Су-35; предполагается, что Иран может попытаться использовать недавние авиационные соглашения для содействия приобретению российской боевой техники – самолетов.

Российские войска вели безуспешные наступательные действия к северо-востоку и северо-западу от Харькова.

Оккупанты совершили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска и к востоку от Северска.

Вражеские войска добились незначительных успехов к юго-востоку от Бахмута и продолжили наступательные операции к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.

Российские войска постепенно наступали вокруг Авдеевки и продолжают попытки продвижения к юго-западу от Авдеевки.

Российские войска начали два штурма на севере Херсонской области и продолжают передислокацию войск на южную ось.

Российская Федерация формирует новые добровольческие батальоны в Новосибирской, Саратовской, Ульяновской и Курганской областях, а также изменяют сроки выплаты денежной компенсации.

Украинское гражданское население продолжает сопротивляться российской оккупации актами гражданского неповиновения и партизанским саботажем, поскольку Кремль рассматривает долгосрочные методы контроля населения в оккупированной части Украины.

Источник: ISW