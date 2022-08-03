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Факти / Україна

Окупанти, ймовірно, вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої Донеччини – ISW

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Потребує перевірки
Окупанти, ймовірно, вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої Донеччини – ISW
Фото: Dreamstime

Аналітики Інституту вивчення війни ISW припускають, що російські війська вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої території Донецької області, а не чекати, поки українські війська відступлять з оборонних позицій.

Також аналітики назвали чотири області в Росії, в яких формують добровольчі батальйони для війни в Україні – Новосибірська, Саратовська, Ульяновська і Курганська.

Інститут припускає, що, судячи із заяв і занепокоєння російського Міноборони, удари українців з HIMARS деморалізують російських військових.

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Аналітики ISW із посиланням на непідтверджені повідомлення припускають, що Іран міг відправити першу партію БПЛА до Росії для польових випробувань.

Ключові висновки ISW:

  • Іран, можливо, відправив першу партію безпілотників до Росії та направив пілотів і обслуговуючий персонал для навчання на російському Су-35, потенційно припускаючи, що Іран може спробувати використати нещодавні авіаційні угоди для сприяння придбанню російської бойової техніки – літаків.
  • Російські війська вели безуспішні наступальні дії на північний схід і північний захід від міста Харкова.
  • Окупанти здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов’янська та на схід від Сіверська.
  • Ворожі війська досягли незначних успіхів на південний схід від Бахмута та продовжили наступальні операції на північний схід і південний схід від Бахмута.
  • Російські війська поступово наступали навколо Авдіївки та продовжують спроби просування на південний захід від Авдіївки.
  • Російські війська розпочали два штурми на півночі Херсонської області та продовжують передислокацію військ на південну вісь.
  • Російська Федерація формує нові добровольчі батальйони в Новосибірській, Саратовській, Ульяновській і Курганській областях, а також змінюють терміни виплати грошової компенсації.
  • Українське цивільне населення продовжує чинити опір російській окупації актами громадянської непокори та партизанським саботажем, оскільки Кремль розглядає довгострокові методи контролю населення в окупованій частыны України.
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Джерело: ISW

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