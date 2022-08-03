Жданов раскрыл ближайшие планы российских войск в Украине

Август, 03 в 6:56

Армия РФ, вероятно, попытается создать иллюзию массированного наступления в Украине, как это было 24 февраля.

Такой прогноз озвучил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, подобные действия можно будет наблюдать, как минимум, на трех направлениях — Криворожском, Донецком и Харьковском.

Сейчас смотрят

Однако эксперт убежден, что сил на подобные действия у оккупантов точно не хватит.

— Стать в глухую оборону, перераспределив войска более-менее равномерно по всей линии фронта, было бы наверно наиболее правильно. Но здесь почему прыжок? Скорее всего, задум стоит в том, чтобы симитировать масированное наступление. Чтобы напугать нас наступлением, а потом предложить переговорный процесс. И главной задачей переговорного процесса поставить прекращение огня, — добавил он.

Источник: Latynina TV