Жданов розкрив найближчі плани російських військ в Україні
Фото: УНІАН
Армія РФ, ймовірно, спробує створити ілюзію масованого наступу в Україні, як це було 24 лютого.
Такий прогноз озвучив військовий експерт Олег Жданов.
За його словами, подібні дії можна буде спостерігати, як мінімум, на трьох напрямках – Криворізькому, Донецькому та Харківському. Проте експерт переконаний, що сил на подібні дії окупантам точно не вистачить.
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– Стати в глуху оборону, перерозподіливши війська більш-менш рівномірно по всій лінії фронту, було б, напевно, найбільш правильно. Але тут чомусь стрибок? Швидше за все, задум полягає в тому, щоб зімітувати масований наступ. Щоб налякати нас наступом, а потім запропонувати переговорний процес. І головним завданням переговорного процесу є припинення вогню, – додав він.
Джерело: Latynina TV