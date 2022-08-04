Серпень, 04 в 9:23

Російські окупанти близько 3.30 під час повітряної тривоги обстріляли околиці одного з районів Запоріжжя.

Зафіксовано два прильоти, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

– Руйнувань зазнала багатоповерхівка та кілька приватних будинків. На щастя, серед людей жертв немає, – уточнив чиновник.

Водночас закликав жителів Запоріжжя не ігнорувати повітряну тривогу та обов`язково йти до укриттів.

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Водночас, за уточненими даними голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, ракетного обстрілу зазнав об’єкт інфраструктури в Заводському районі обласного центру, де зафіксовано два вибухи, також є один постраждалий, який отримав поранення від осколків скла.

На території Запорізької області одна ракета вибухнула поблизу траси в районі села Вільноандріївка, ще одна – на складах агрофірми в Тернуватскій громаді. Постраждалих немає.

У селі Новоіванівка Комишуваської громади внаслідок обстрілів зруйновано житлові будинки та зерносховище. На щастя, постраждалих немає.

За даними Генштабу ЗСУ, на Запорізькому напрямку зафіксовано обстріли із артилерії і танків біля Залізничного, Варварівки, Гуляйполя, Гуляйпільського,Темирівки. Також ворог завдав авіаудару неподалік Новопілля, що знаходиться на межі Запорізької та Донецької областей.