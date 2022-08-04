Август, 04 в 12:52

В центре оккупированного Донецка раздался мощный взрыв. Вероятно, это произошло возле отеля Donbass Palace.

Об этом пишут в СМИ.

Сообщается, что от взрыва поврежден первый этаж отеля Donbass Palace. Также есть информация о двух погибших и 5 раненых.

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В то же время российские пропагандисты заявляют, что в Донецке прогремели несколько взрывов, в результате чего якобы образовалась воронка на улице Артема.

Официальной информации от украинской стороны пока не было.

Известно, что сегодня в театре оперы и балета, который находится недалеко от гостиницы Donbass Palace, проходила церемония прощания с террористкой с позывным Корса, которую 3 августа ликвидировали ВСУ. Церемонию перенесли.