У Донецьку пролунав вибух
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Фото: Depositphotos
У центрі окупованого Донецька пролунав потужний вибух. Ймовірно, це сталося біля готелю Donbass Palace.
Про це пишуть у ЗМІ.
Повідомляється, що від вибуху пошкоджений перший поверх готелю Donbass Palace. Також є інформація про двох загиблих та п’ятьох поранених.
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Водночас російські пропагандисти заявляють, що в Донецьку пролунало декілька вибухів, внаслідок чого нібито утворилася вирва на вулиці Артема.
Офіційної інформації від української сторони поки що не було.
Відомо, що сьогодні у театрі опери та балету, що розташований неподалік готелю Donbass Palace, проходила церемонія прощання з терористкою з позивним Корса, яку ЗСУ ліквідували 3 серпня. Захід перенесли.