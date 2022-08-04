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Факти / Україна

У Донецьку пролунав вибух

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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У Донецьку пролунав вибух
Фото: Depositphotos

У центрі окупованого Донецька пролунав потужний вибух. Ймовірно, це сталося біля готелю Donbass Palace.

Про це пишуть у ЗМІ.

Повідомляється, що від вибуху пошкоджений перший поверх готелю Donbass Palace. Також є інформація про двох загиблих та п’ятьох поранених.

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Водночас російські пропагандисти заявляють, що в Донецьку пролунало декілька вибухів, внаслідок чого нібито утворилася вирва на вулиці Артема.

Офіційної інформації від української сторони поки що не було.

Відомо, що сьогодні у театрі опери та балету, що розташований неподалік готелю Donbass Palace, проходила церемонія прощання з терористкою з позивним Корса, яку ЗСУ ліквідували 3 серпня. Захід перенесли.

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