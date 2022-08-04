Август, 04 в 15:37

Глава партии Слуга народа Елена Шуляк заявила, что Верховная Рада планирует освободить собственников уничтоженного или поврежденного имущества от налога на недвижимость.

Она отмечает, что соответствующий законопроект №7632 уже зарегистрирован.

Шуляк объяснила, что в Налоговом кодексе предлагается закрепить норму о неначислении и неуплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, начиная с месяца, когда произошло разрушение объекта.

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– Это должно подтверждаться актом осмотра объекта, составленным органом государственной власти (например, ГСЧС Украины или его территориальным органом) либо органом местного самоуправления, – сообщила нардеп.

По ее словам, согласно действующим нормам Налогового кодекса, налог на недвижимое имущество исчисляется на основании данных Госреестра прав на недвижимое имущество или на основании документов, подтверждающих право собственности на такой объект.

Однако в условиях войны не учитывается, что объект полностью или частично стал непригодным для использования с даты уничтожения или повреждения.

В то же время подготовка документов для внесения изменений в сведения в Госреестре прав на недвижимое имущество или в документы, подтверждающие право собственности на такой объект, для целей пересмотра налоговых обязательств затягивается на длительный срок.

– Так, начисление и уплата налога для уничтоженного или поврежденного имущества будет прекращаться независимо от включения соответствующей территории в Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, и временно оккупированных территорий, – отметила она.

Шуляк напомнила, что разрушения в результате ракетных обстрелов испытывают объекты по всей территории Украины.