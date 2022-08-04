Серпень, 04 в 15:37

Глава партії Слуга народу Олена Шуляк заявила, що Верховна Рада планує звільнити власників знищеного чи пошкодженого майна від податку на нерухомість.

Вона наголошує, що відповідний законопроєкт №7632 уже зареєстровано.

Шуляк пояснила, що у Податковому кодексі пропонується закріпити норму про ненарахування та несплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, починаючи з місяця, коли сталася руйнація об’єкта.

Зараз дивляться

– Це має підтверджуватись актом огляду об’єкта, складеного органом державної влади (наприклад, ДСНС України або його територіальним органом) чи органом місцевого самоврядування, – повідомила нардеп.

За її словами, згідно з чинними нормами Податкового кодексу, податок на нерухоме майно обчислюється на підставі даних Держреєстру прав на нерухоме майно або на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

Проте за умов війни не враховується, що об’єкт повністю чи частково став непридатним до використання з дати знищення чи ушкодження.

Водночас підготовка документів для внесення змін до відомостей у Держреєстрі прав на нерухоме майно або документи, що підтверджують право власності на такий об’єкт, з метою перегляду податкових зобов’язань затягується на тривалий термін.

– Так, нарахування та сплата податку для знищеного чи пошкодженого майна припинятиметься незалежно від включення відповідної території до Переліку територій, на яких ведуться бойові дії та тимчасово окупованих територій, – зазначила вона.

Шуляк нагадала, що руйнування внаслідок ракетного обстрілу зазнають об’єкти на всій території України.