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Факты / Украина

ВСУ освободили Мазановку и Дмитровку в Донецкой области

Валентина Летяк, редактор ленты
ВСУ освободили Мазановку и Дмитровку в Донецкой области
Фото: Генштаб ВСУ

Два села в Донецкой области – Мазановка и Дмитровка – освобождены от российских оккупантов.

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

– В течение недели Вооруженные силы Украины улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника в районе населенных пунктов Мазановка, Бражковка, Сологуновка и Дмитровка, освободили два населенных пункта – Мазановка и Дмитровка, – уточнил он.

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По его словам, на Краматорском и Бахмутском направлениях российские оккупанты пытались наступать на Соледар, а также блокировать Бахмут с двух направлений.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 162-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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