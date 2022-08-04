ВСУ освободили Мазановку и Дмитровку в Донецкой области
Два села в Донецкой области – Мазановка и Дмитровка – освобождены от российских оккупантов.
Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
– В течение недели Вооруженные силы Украины улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника в районе населенных пунктов Мазановка, Бражковка, Сологуновка и Дмитровка, освободили два населенных пункта – Мазановка и Дмитровка, – уточнил он.
По его словам, на Краматорском и Бахмутском направлениях российские оккупанты пытались наступать на Соледар, а также блокировать Бахмут с двух направлений.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 162-е сутки.
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