Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ЗСУ звільнили Мазанівку та Дмитрівку у Донецькій області

Валентина Летяк, редакторка стрічки
ЗСУ звільнили Мазанівку та Дмитрівку у Донецькій області
Фото: Генштаб ЗСУ

Два села у Донецькій області – Мазанівку та Дмитрівку – звільнено від російських окупантів.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

– Протягом тижня Збройні сили України покращили тактичне положення та просунулися в глибину оборони противника в районі населених пунктів Мазанівка, Бражківка, Сологунівка та Дмитрівка, звільнили два населені пункти – Мазанівка та Дмитрівка, – уточнив він.

Звільнено Мазанівку та Дмитрівку

Зараз дивляться

За його словами, на Краматорському та Бахмутському напрямках російські окупанти намагалися наступати на Соледар, а також блокувати Бахмут з двох напрямків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 162-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
У Торецьку окупанти з артилерії обстріляли зупинку транспорту: 8 загиблих

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка