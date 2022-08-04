Серпень, 04 в 16:43

Два села у Донецькій області – Мазанівку та Дмитрівку – звільнено від російських окупантів.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

– Протягом тижня Збройні сили України покращили тактичне положення та просунулися в глибину оборони противника в районі населених пунктів Мазанівка, Бражківка, Сологунівка та Дмитрівка, звільнили два населені пункти – Мазанівка та Дмитрівка, – уточнив він.

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За його словами, на Краматорському та Бахмутському напрямках російські окупанти намагалися наступати на Соледар, а також блокувати Бахмут з двох напрямків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 162-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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