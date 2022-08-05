На Луганщине партизаны повредили железную дорогу – председатель ОВА

Август, 05 в 12:21

У российских оккупантов на территории Луганской области сейчас есть проблемы с логистикой, поскольку несколько дней назад партизаны уничтожили распределительную сеть железнодорожных путей.

Об этом сообщил в эфире телемарафона глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, логистические сети по железной дороге были остановлены на время.

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– Колаборантам на Луганщине становится все труднее – партизанское движение в области усиливается. Из-за разрушения железной дороги у врага усложнено логистическое сообщение, продолжается охота на руководителей оккупационных администраций.

На днях во временно оккупированном Беловодске Луганской области партизаны обстреляли автомобиль с местными коллаборантами, два человека ранены.

В машине находились представители оккупационных властей – так называемый мэр и его заместитель.