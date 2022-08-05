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Факти / Україна

На Луганщині партизани пошкодили залізницю – голова ОВА

Валентина Летяк, редакторка стрічки
На Луганщині партизани пошкодили залізницю – голова ОВА
Фото: Pixabay

У російських окупантів на території Луганської області зараз є проблеми із логістикою, оскільки кілька днів тому партизани знищили розподільчу мережу залізничних колій.

Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, логістичні мережі залізницею були зупинені на певний час.

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– Колаборантам на Луганщині стає все важче – партизанський рух в області посилюється. Через руйнування залізниці у ворога ускладнилося логістичне сполучення, триває полювання на керівників окупаційних адміністрацій.

Днями у тимчасово окупованому Біловодську Луганської області партизани обстріляли автомобіль з місцевими колаборантами, двоє людей поранені.

У машині перебували представники окупаційної влади – так званий  мер та його заступниця.

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