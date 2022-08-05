Серпень, 05 в 14:47

Російські агресори змушують мешканців тимчасово окупованої Херсонщини, Мелітополя та Кам’янського отримувати російські паспорти.

Про це 5 серпня повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Як уточнюється, для мешканців міста Мелітополь та його околиць окупанти оприлюднили вимоги щодо “земельних паїв”.

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При цьому особи, у яких досі діють договори оренди на земельні паї, мають переукладати їх на нові.

У той самий час особи, термін договору в яких минув, мають на підставі отриманого російського паспорта та відповідно до російського законодавства укласти новий договір.

У разі, якщо термін договору минув, і власники не з’явилися, людину збираються позбавляти права власності на володіння земельними паями.

– Також окупанти встановили, що з початку вересня цього року номерні знаки українського зразка на транспортних засобах будуть змінені на тимчасові з подальшим переоформленням, за наявності російського паспорта у власника транспортного засобу, – зазначає розвідка.

Тим часом, на виїзді з Мелітополя на блокпостах окупанти продовжують проводити перевірки чоловіків, зокрема оглядати їх на предмет татуювань.

ГУР наголошує, що дії рашистів спрямовані на паспортизацію населення та присвоєння майна осіб, які виїхали на неокуповані території.

На тимчасово окупованій території Херсонщини так званий міністр аграрної політики Херсонської області Олексій Ковальов закликає сільгоспвиробників реєструвати діяльність та сплачувати “податки” згідно із законодавством РФ.

– Тих, хто відмовиться, позбавлятимуть права власності на земельні ділянки, а власників агробізнесу – надсилатимуть за межі регіону. У місті Кам’янське окупаційна адміністрація проводить заходи щодо переведення діяльності місцевого бізнесу на податкові стандарти згідно із законодавством РФ, – зазначили у відомстві.

Агресори вручають представникам бізнесу та самозайнятому населенню листи з вимогою, щоб вони отримували громадянство Росії, якщо хочуть продовжувати працювати в окупованих агресорами населених пунктах.