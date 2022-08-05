ВСУ заставляют РФ перераспределять силы и перехватывают стратегическую инициативу — ISW

Август, 05 в 9:51

Вооруженные силы Украины, возможно, начинают перехватывать стратегическую инициативу в войне. Они заставляют россиян перераспределить силы и изменить приоритеты усилий в ответ на украинское контрнаступление.

Такое мнение озвучили в Институте изучения войны (ISW). Американские аналитики обратили внимание на то, что из-за действий ВСУ Россия все чаще перебрасывает личный состав и технику в Херсонскую и западную часть Запорожской области из Славянска и Северска, которые она, похоже, оставила.

– Подготовка Украины к контрнаступлению в Херсоне и начальные операции этого контрнаступления вместе с резким ослаблением российских сил в целом, пожалуй, впервые позволяют Украине начать активно формировать ход войны, – говорят в Институте изучения войны.

Также американские аналитики добавляют, что Россия передислоцирует военную технику, в частности артиллерию и авиацию, из регионов Украины в Крым.

Сейчас смотрят

Они признают, что российские войска ранее отводили или прекращали наступление на Харьков и южном направлении, чтобы сделать приоритетным захват Луганской области. Но аналитики обращают внимание на то, что оккупанты делали это по собственной инициативе.

Сейчас ситуация больше похожа на то, что российские силы реагируют на угрозу украинского контрнаступления в Херсонской области, а не сознательно выбирают цели, на которых сосредоточить свои усилия.

Источник: ISW