В ISW назвали направления, на которых может сосредоточить наступление армия РФ

Июль, 31 в 11:19

Российские оккупанты сосредоточятся на наступлениях на Бахмут и вокруг Донецка, однако успехов не добьются.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

По их данным, армия РФ, вероятно, предпочитает наступательные операции в направлении Бахмута и вокруг города Донецка за счет усилий по взятию Северска и Славянска.

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Вражеское командование пытается использовать недавние достижения в Новолуганском районе, чтобы усилить наступление на Бахмут с востока. Их усилия вокруг Донецка, вероятно, направлены на то, чтобы вытеснить украинские силы из-под артиллерийской зоны действия города.

Кроме того, оккупанты будут хотеть захватить больше позиций в Донецкой области к запланированным референдумам в сентябре.

Аналитики предполагают, что маловероятно, что российские наступательные операции закончатся захватом Бахмута или достижением успехов западнее Донецка, даже если им удастся взять города Авдеевка и Пески.

Также спутниковые снимки с геолокацией показали наращивание российской армии в период с 19 июня по 28 июля в Уразово Белгородской области, в 12 км к востоку от границы.

Возможно, российские войска увеличивают количество военной техники в этом районе, чтобы поддержать наступление из Изюма на запад, поскольку накопление находится всего в 55 км северо-восточнее российских наземных линий связи в Купянске, которые соединяются как с Изюмом, так и с населенными пунктами к югу от Харькова.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 158-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ISW