ЗСУ змушують РФ перерозподіляти сили і перехоплюють стратегічну ініціативу – ISW

Серпень, 05 в 9:51

Збройні сили України, ймовірно, починають перехоплювати стратегічну ініціативу у війні. Вони змушують росіян перерозподілити сили та змінити пріоритети зусиль у відповідь на український контрнаступ.

Таку думку озвучили в Інституті вивчення війни (ISW). Американські аналітики звернули увагу на те, що через дії ЗСУ Росія все частіше перекидає особовий склад та техніку до Херсонської та західної частини Запорізької області зі Слов’янська та Сіверська, які вона, схоже, залишила.

– Підготовка України до контрнаступу в Херсоні і початкові операції цього контрнаступу разом з різким ослабленням російських сил загалом, мабуть, вперше дають змогу Україні почати активно формувати хід війни, – говорять в Інституті вивчення війни.

Також американські аналітики додають, що Росія передислоковує військову техніку, зокрема артилерію та авіацію, з регіонів України до Криму.

Зараз дивляться

Вони визнають, що російські війська раніше відводили або припиняли наступ на Харків і на південному напрямку, щоб зробити пріоритетним захоплення Луганської області. Але аналітики звертають увагу на те, що окупанти робили це за власною ініціативою.

Зараз же ситуація більше схожа на те, що російські сили реагують на загрозу українського контрнаступу в Херсонській області, а не свідомо вибирають цілі, на яких зосередити свої зусилля.

Джерело: ISW