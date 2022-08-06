Россия хочет окружить Николаев, уже стянула к югу 25 тыс. военных — The Times
Российские захватчики планируют оцепить Николаев. Командование рашистов стянуло 25 тыс. своих военных к югу Украины, из которых 10 тыс. находятся на западном берегу Днепра.
По информации газеты The Times, в регион за последние недели было переброшено девять российских подразделений с Донбасса и Крыма численностью от 500 до 800 человек.
Газета отмечает, что это ответ России на заявления о контрнаступлении и успешном продвижении украинской армии, которая передвинула линию фронта за последний месяц примерно на 2 км от Николаева.
Отмечается, что для рашистов взятие Николаева необходимо для дальнейшего продвижения на Одессу. Наступление также может потребоваться России, чтобы мосты через Днепр на Херсонщине оказались вне досягаемости систем HIMARS, что на вооружении у ВСУ.
Британская разведка ранее сообщала, что полномасштабная война на территории Украины входит в новую фазу, во время которой самые тяжелые бои будут проходить на юге нашего государства.
В разведке уточнили, что РФ продолжает перемещать длинные колонны военных грузовиков, танков, артиллерии и другого вооружения с украинского Донбасса на юго-запад нашего государства.