Росія хоче оточити Миколаїв, вже стягнула на південь 25 тис. військових – The Times

Серпень, 06 в 12:36

Російські загарбники планують оточити Миколаїв. Командування рашистів стягнуло 25 тис. своїх військових на південь України, з яких 10 тис. перебувають на західному березі Дніпра.

За інформацією газети The Times, в регіон за останні тижні було перекинуто дев’ять російських підрозділів із Донбасу та Криму чисельністю від 500 до 800 осіб.

Газета зазначає, що це відповідь Росії на заяви про контрнаступ і успішне просування української армії, яка пересунула лінію фронту за останній місяць приблизно на 2 км від Миколаєва.

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Наголошується, що для рашистів взяття Миколаєва необхідне для подальшого просування на Одесу. Наступ також може бути потрібний Росії, щоб мости через Дніпро на Херсонщині опинилися за межами досяжності систем HIMARS, що на озброєнні у ЗСУ.

Британська розвідка раніше повідомляла, що повномасштабна війна на території України входить у нову фазу, під час якої найтяжчі бої відбуватимуться на півдні нашої держави.

У розвідці уточнили, що РФ продовжує переміщувати довгі колони військових вантажівок, танків, артилерії та іншого озброєння з українського Донбасу на південний захід нашої держави.