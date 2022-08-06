У філармонії Маріуполя окупанти збирають тюремні клітки для “суду” над українцями

Серпень, 06 в 15:18

У Маріуполі російські загарбники хочуть влаштувати показовий “суд” над українськими захисниками. Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради у Telegram-каналі.

Повідомляється, що на сцені маріупольської камерної філармонії рашисти збирають тюремні клітки. Діаметр арматури – 20 мм.

Свою показову виставу – “суд” над захисниками України окупанти планують провести у вересні.

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— Російські окупанти продовжують нехтувати усіма міжнародними нормами. Вони продовжують множити військові злочини, демонструючи зневагу до всього цивілізованого світу, – заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Він звернувся до світової спільноти, ООН та Червоного Хреста втрутитися у ситуацію, аби працювали правила поводження з військовими полоненими.

Бойченко додав, що зараз необхідно зробити все, щоб українські захисники повернулися додому живими та не допустити у Маріуполі другої Оленівки.

У ніч на 29 липня Росія вбила українських полонених, які перебували у колонії в окупованому селищі Оленівка. Серед вбитих українських військовополонених були бійці полку Азов.

Джерело: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада