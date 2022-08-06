Враг обстрелял Харьков во время воздушной тревоги
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Харькове раздались взрывы.
Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.
Жители Харькова в соцсетях пишут, что было по меньшей мере два взрыва.
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В частности, пользователи в харьковских Telegram каналах сообщают о ракетах в сторону города.
Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов сообщил на своем Telegram канале, что вражеские прилеты были в Слободском районе города.
– Звуки взрывов слышал весь Харьков. Предварительно прилетело в Слободской район. Спасатели уже там. Пока информации о пострадавших нет. Надеюсь, что так и будет, – написал он.
Источник: Игорь Терехов