Українські штурмовики вдарили по окупантах неподалік Снігурівки
Українська штурмова авіація напередодні завдала удару по скупченню живої сили, озброєння та техніки військ РФ неподалік Снігурівки на Півдні.
Станом на 9 серпня військові дорозвідують результати авіаударів.
Однак вже відомо, що протягом 166-ї доби повномасштабної війни окупаційні війська на Півдні втратили:
- 23 військових,
- зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1,
- танк Т-72,
- самохідну гаубицю Мста-С,
- п’ять автомобілів, зокрема й броньованих.
Як наголошують в Оперативному командуванні Південь, нині ворожа армійська авіація завдає поодиноких та групових гелікоптерних ударів по позиціях ЗСУ.
Однак 8 серпня росіяни успіху не мали – втрат серед українських військових не допущено.
Поки ж ворог вдається до бойових дій уздовж займаного рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та його положенні не відбулося.
У Чорному морі чергують два надводних носії крилатих ракет типу Калібр, споряджені 16 ракетами, та один великий десантний корабель.
– Вони, як і ще шість одиниць корабельно-катерного складу флоту РФ, тримаються на ракетно-безпечній відстані від підконтрольного Україні узбережжя, – зазначили в ОК Південь.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 167-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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