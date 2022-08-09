Українські штурмовики вдарили по окупантах неподалік Снігурівки

Серпень, 09 в 6:58

Українська штурмова авіація напередодні завдала удару по скупченню живої сили, озброєння та техніки військ РФ неподалік Снігурівки на Півдні.

Станом на 9 серпня військові дорозвідують результати авіаударів.

Однак вже відомо, що протягом 166-ї доби повномасштабної війни окупаційні війська на Півдні втратили:

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23 військових,

зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1,

танк Т-72,

самохідну гаубицю Мста-С,

п’ять автомобілів, зокрема й броньованих.

Як наголошують в Оперативному командуванні Південь, нині ворожа армійська авіація завдає поодиноких та групових гелікоптерних ударів по позиціях ЗСУ.

Однак 8 серпня росіяни успіху не мали – втрат серед українських військових не допущено.

Поки ж ворог вдається до бойових дій уздовж займаного рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та його положенні не відбулося.

У Чорному морі чергують два надводних носії крилатих ракет типу Калібр, споряджені 16 ракетами, та один великий десантний корабель.

– Вони, як і ще шість одиниць корабельно-катерного складу флоту РФ, тримаються на ракетно-безпечній відстані від підконтрольного Україні узбережжя, – зазначили в ОК Південь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 167-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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