Август, 09 в 7:39

9 августа российские военные прибегают к наступательным боям на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Для этого оккупанты привлекают оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Артиллерийским огнем россияне пытаются вытеснить украинские подразделения из занятых рубежей.

Однако враг после отпора украинских военных отступает.

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Так, огневое поражение Вооруженных сил Украины заставило оккупантов бежать после попыток разведки боем в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Веселое, Яковлевка и Бахмут на Бахмутском направлении.

С таким же результатом завершилось для россиян наступление недалеко от Зайцевого.

Не имели успеха и отошли войска РФ после наступательных боев недалеко от Красногоровки и Авдеевки на Авдеевском направлении.

Обезвредили украинские защитники и разведывательные группы армии РФ в районах Великой Новоселки и Времевки на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 167-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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