ЗСУ змусили окупантів тікати на двох напрямках на Сході – Генштаб

Серпень, 09 в 7:39

9 серпня російські військові вдаються до наступальних боїв на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Для цього окупанти залучають оперативно-тактичну та армійську авіацію. Артилерійським вогнем росіяни намагаються витіснити українські підрозділи із зайнятих рубежів.

Однак ворог після відсічі українських військових відступає.

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Так, вогневе ураження Збройних сил України змусило окупантів тікати після спроб розвідки боєм у районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Веселе, Яковлівка та Бахмут на Бахмутському напрямку.

Із таким же результатом завершився для росіян наступ неподалік Зайцевого.

Не мали успіху та відійшли війська РФ після наступальних боїв неподалік Красногорівки та Авдіївки на Авдіївському напрямку.

Знешкодили українські захисники й розвідувальні групи армії РФ у районах Великої Новосілки та Времівки на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 167-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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