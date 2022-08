Август, 10 в 14:02

Украинцы начинают массово подавать жалобы на Россию в Европейский суд по правам человека.

Формуляр жалобы можно скачать на странице организации, его необходимо заполнить, распечатать и отправить в Суд по почте вместе со всеми необходимыми документами. Более подробные разъяснения подачи заявления также можно найти на украинском сайте ЕСПЧ.

И все же юристы советуют обращаться за профессиональной помощью, тем более, что часто она бесплатна. Европейский суд по правам человека не будет рассматривать неправильно оформленные заявления, какие бы зверства там не были бы описаны.

Податься в суд нужно не более чем через четыре месяца после нарушения ваших прав Россией.

Также следует запомнить, что 16 марта Россию исключили из Совета Европы, впрочем, еще шесть месяцев она отвечает за свои бесчинства. И, соответственно, если нарушения против вас совершили 16 сентября, у вас еще есть четыре месяца на жалобу.

Какие ошибки чаще всего допускают украинцы, почему им все же не нужно стесняться требовать у России денег и когда ждать компенсации от ЕСПЧ — читайте далее в материале.

Координатор юридической работы в ОО We are from Ukraine Александра Стешенко рассказала, что наибольшее количество заявок на оформление жалоб они получают из Киевской, Харьковской, Херсонской областей и Мариуполя.

– Мы принимаем заявки со всей Украины. Уже получили около 400 обращений, около 70 уже направили в суд. В основном это Киевская область, Херсонская, хотя по понятным причинам большинство ныне живущих там не имеют доступа к интернету, информации. Также Харьковская область, Мариуполь. Сейчас прямо посыпались оттуда заявления, – рассказала Александра Стешенко.

По словам представительницы Секретариата Уполномоченного по делам ЕСПЧ Маргариты Сокоренко, пакет документов, который нужно подать в суд, зависит от того, на что именно вы будете жаловаться.

— Если речь идет об изнасиловании, телесных повреждениях или пытках в плену, нужно обязательно предоставить медицинскую документацию. Я бы посоветовала в любом случае, не только когда речь идет об ЕСПЧ, обязательно обращаться в правоохранительные органы, чтобы преступление было зафиксировано. Люди обращаются в Нацполицию, СБУ и Генпрокуратуру. Пакет документов может собирать и сам потерпевший. Он также может привлечь юристов или правозащитников, – рассказала заместитель руководителя Секретариата Уполномоченного по делам ЕСПЧ.

Когда документы в порядке, гораздо легче готовить жалобу. Если, например, в доме что-то недооформлено или дом не введен в эксплуатацию, суд будет обращать внимание на эти недостатки, и это может повлиять на сумму компенсации.

— Есть такая практика Нагорного Карабаха, когда люди, оттуда убегающие, не имели на руках всех документов. Собственно, у Европейского суда нет четких критериев пригодности. Ему можно предоставить доказательную базу из разных источников. Но, с другой стороны, совсем общие жалобы подавать не стоит, — говорит Маргарита Сокоренко.

Отмечается, что процент отклонения жалоб, подготовленных с нарушением установленных требований, очень высок.

Полномасштабное вторжение российской армии фактически задело все права человека. Однако чаще всего украинцы обращаются с жалобами по поводу плена или исчезновения людей.

Также достаточно распространены заявления о повреждении, уничтожении имущества или отсутствии доступа к имуществу на оккупированных территориях. Однако с 2014 года не было ни одного дела по изнасилованию.

– Мы ни одного обращения по изнасилованиям не получали. Чем сильнее человек травмирован, тем меньше он ищет выход. Также люди почему-то стесняются подаваться на компенсации, если кто-то из их родных погиб. Мол, кто-то может подумать, будто они продают близкого человека. В принципе можно и не просить о компенсации, если это такой уж острый вопрос. Хотя если человек погибает, у него, возможно, остаются маленькие дети. Если это компенсация за счет РФ – то почему бы этим не воспользоваться? – говорит Александра Стешенко.

Сумма компенсации, на которую можно рассчитывать, зависит от деталей дела. Следует понимать, что таких прецедентов в Европейских судах по другим государствам пока не было.

Не стоит ожидать скорой реакции суда, поскольку они могут рассматривать жалобы годами.

– Нужно вовремя подать и отпустить ситуацию, поскольку суд рассматривает эти жалобы очень долго. Годами. За это время можно построить новый дом. Были бы силы для этого. Но я думаю, что компенсация никогда не помешает, пусть она лучше будет через 15 лет, чем никогда. Если жалобу не подать, ничего точно не будет, — добавила Александра Стешенко.