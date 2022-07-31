Комментарии россиян в соцсетях и показания потерпевших: как фиксируют военные преступления РФ

Июль, 31 в 0:05

Доказать геноцид украинского народа помогают сами россияне, которые пишут в соцсетях, что наша нация должна быть уничтожена.

Об этом в эфире Єдиних новин заявила правозащитница, соучредительница и координатор Медийной инициативы по правам человека Ольга Решетилова.

— Собирают эти комментарии партнерские организации, недавно делали твиттерспейс как раз по сбору доказательств. Наши эксперты говорили о том, что это штука, которая крепко помогает и скрины всех этих комментариев в том числе. Поэтому провоцируйте, пусть они пишут как можно больше этих комментариев, в которых видно, что их умысел уничтожить украинцев, и в которых видно, что они заражены нацизмом, — говорит Решетилова.

Также она сообщила, чтоб диктатор оказался на скамье подсудимых, нужна политическая воля мира и юридический аспект. И поэтому для Украины очень важно ратифицировать Римский устав, чтобы квалифицировать весь тот спектр военных преступлений, которые совершает Россия в нашей стране.

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— Поскольку большинство стран мира ратифицировали Римский устав и признали юрисдикцию Международного уголовного суда. Здесь уже вопрос не только в политической воле, но и в институциональной памяти и включенности в эту систему международного права, — сообщает она.

Также она отметила, что в доказательстве преступлений РФ очень важна фиксация показаний потерпевших.