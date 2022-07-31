Комментарии россиян в соцсетях и показания потерпевших: как фиксируют военные преступления РФ
Доказать геноцид украинского народа помогают сами россияне, которые пишут в соцсетях, что наша нация должна быть уничтожена.
Об этом в эфире Єдиних новин заявила правозащитница, соучредительница и координатор Медийной инициативы по правам человека Ольга Решетилова.
— Собирают эти комментарии партнерские организации, недавно делали твиттерспейс как раз по сбору доказательств. Наши эксперты говорили о том, что это штука, которая крепко помогает и скрины всех этих комментариев в том числе. Поэтому провоцируйте, пусть они пишут как можно больше этих комментариев, в которых видно, что их умысел уничтожить украинцев, и в которых видно, что они заражены нацизмом, — говорит Решетилова.
Также она сообщила, чтоб диктатор оказался на скамье подсудимых, нужна политическая воля мира и юридический аспект. И поэтому для Украины очень важно ратифицировать Римский устав, чтобы квалифицировать весь тот спектр военных преступлений, которые совершает Россия в нашей стране.
— Поскольку большинство стран мира ратифицировали Римский устав и признали юрисдикцию Международного уголовного суда. Здесь уже вопрос не только в политической воле, но и в институциональной памяти и включенности в эту систему международного права, — сообщает она.
Также она отметила, что в доказательстве преступлений РФ очень важна фиксация показаний потерпевших.
— Голоса потерпевших чрезвычайно важны, потому что они могут говорить на таком языке, который будет понятен. Иногда это язык эмоций, иногда это слезы, иногда это очень трудно слушать. Ничего так не работает, как эта эмоция. Это один из аспектов, где мы собираем показания, документируем, находим этих людей, а после даем слово этим потерпевшим в самых высших кабинетах, — говорит правозащитница.