Август, 03 в 12:31

Украинцы, которые пострадали от действий российских оккупантов, могут обратиться в Европейский суд по правам человека и получить компенсацию.

Координатор юридической работы в We are from Ukraine Александра Стешенко рассказала, что чаще всего граждане оформляют иск из-за разрушенного жилья. В тоже время обращений, которые касаются изнасилований, убийств или пыток, значительно меньше.

— Чем больше человек травмирован, тем меньше он склонен искать какой-нибудь выход. Люди стесняются, когда речь идет о гибели близкого человека. Стесняются, что кто-то может подумать, что они хотят вроде бы “продать” близкого человека, получив компенсацию. Но это компенсация за счет РФ, так почему бы этим не воспользоваться, – рассказала Стешенко.

Юрист рассказала, что для оформления обращения в Европейский суд, в украинцев есть четыре месяца с момента совершения преступления россиянами.

– Суд дает четыре месяца на размышления, подготовку жалобы, сбор доказательств. Это действительно очень мало. Надо быстро думать. Для того чтобы юрист не спешил и мог спокойно собрать доказательства – ему комфортно работать в пределах двух месяцев. Мы, конечно, беремся, если физически успеваем. Но есть случаи, когда мы вынуждены отказаться, потому что люди обращаются поздно, – сказала Стешенко.

Никаких препятствий для доступа в Европейский суд нет, украинцы могут оформить жалобу на получение компенсации абсолютно бесплатно.

Однако не стоит ожидать скорой реакции суда, поскольку они могут рассматривать жалобы годами.

– Нужно вовремя подать заявку и отпустить ситуацию, поскольку суд рассматривает такие жалобы очень долго – годами. Но компенсация никогда не помешает даже спустя несколько лет. Суд определяет размер компенсации, исходя из убеждения, получаемого от заявителя, от размера нанесенного ущерба, обстоятельств дела и нарушений, которые были найдены, — рассказала Александра.

По словам юриста, больше всего заявок на оформление жалоб в ЕСПЧ они получают из Киевской, Харьковской, Херсонской областей. В последнее время посыпались заявки из Мариуполя.