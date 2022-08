Серпень, 10 в 14:02

Українці починають масово подавати скарги на Росію до Європейського суду з прав людини.

Формуляр скарги можна завантажити на сторінці організації, його необхідно заповнити, роздрукувати і надіслати до Суду поштою разом з усіма необхідними документами. Детальніші роз’яснення щодо подання заяви також можна знайти на українському сайті ЄСПЛ.

Та усе ж правники радять звертатися за фаховою допомогою, тим паче, що часто вона безкоштовна. Європейський суд із прав людини не розглядатиме неправильно оформлені заяви, хоч би які звірства там були описані.

Податися до суду треба не більше, ніж через чотири місяці після порушення ваших прав Росією.

Також треба запам’ятати, що 16 березня Росію виключили з Ради Європи, утім, іще 6 місяців вона відповідає за свої бесчинства. І, відповідно, якщо порушення проти вас скоїли 16 вересня, ви ще маєте чотири місяці на скаргу.

Яких помилок найчастіше припускаються українці, чому їм все ж не треба соромитися вимагати у Росії грошей і коли чекати на компенсації від ЄСПЛ – читайте далі у матеріалі.

Координаторка юридичної роботи у ГО We are from Ukraine Олександра Стешенко розповіла, що найбільше заявок на оформлення скарг вони отримують з Київської, Харківської, Херсонської областей та Маріуполя.

– Ми приймаємо заявки з усієї України. Вже отримали близько 400 звернень, близько 70 уже направили до суду. Здебільшого це Київська область, Херсонська, хоча там зі зрозумілих причин більшість нині не має доступу до інтернету та інформації. Також Харківська область, Маріуполь. Зараз прямо посипались звідти заяви, – розповіла Олександра Стешенко.

За словами представниці Секретаріату Уповноваженого у справах ЄСПЛ Маргарити Сокоренко, пакет документів, який потрібно подати до суду, залежить від того, на що саме ви будете скаржитись.

– Якщо йтиметься про зґвалтування, тілесні ушкодження чи катування у полоні, треба обов’язково надати медичну документацію. Я би порадила у будь-якому випадку, навіть не лише коли йдеться про ЄСПЛ, обов’язково звертатися до правоохоронних органів, щоби злочин зафіксували. Люди звертаються до Нацполіції, СБУ та Генпрокуратури. Пакет документів може збирати і сам постраждалий. Він також може залучити юристів чи правозахисників, – розповіла заступниця керівника Секретаріату Уповноваженого у справах ЄСПЛ.

Коли документи в порядку, набагато легше готувати скаргу. Якщо, наприклад, у будинку щось недооформлене, або будинок не введений у експлуатацію, суд звертатиме увагу на ці недоліки, і це може вплинути на суму компенсації.

– Є така практика Нагорного Карабаху, коли люди, які звідти тікали, не мали на руках усіх документів. Власне, у Європейського суду нема певних чітких критеріїв придатності. Йому можна надати доказову базу із різних джерел. Та з іншого боку, дуже загальні скарги подавати не варто, – каже Маргарита Сокоренко.

Зазначається, що відсоток відхилення скарг, які підготовані з порушенням встановлених вимог, дуже високий.

Повномасштабне вторгнення російської армії, фактично, зачепило усі права людини. Проте найчастіше українці звертаються зі скаргами щодо полону чи зникнення людей.

Також доволі поширеними є заяви щодо пошкодження, знищення майна чи відсутності доступу до майна на окупованих територіях. Проте з 2014 року не було жодної справи щодо зґвалтування.

– Ми жодного звернення щодо зґвалтувань не отримували. Чим сильніше людина травмована, тим менше вона шукає якийсь вихід. Також люди чомусь соромляться подаватися на компенсації, якщо загинув хтось із їхніх рідних. Мовляв, хтось може подумати, ніби вони продають близьку людину. В принципі, можна і не просити про компенсацію, якщо це таке уже гостре питання. Хоча якщо людина гине, у неї, можливо, лишаються маленькі діти. Якщо це компенсація за рахунок РФ – то чому би цим не скористатися? – каже Олександра Стешенко.

Сума компенсації, на яку можна розраховувати, залежить від деталей справи. Треба розуміти, що таких прецедентів у Європейських судах щодо інших держав поки що не було.

Не варто очікувати на швидку реакцію суду, оскільки вони можуть розглядати скарги роками.

– Потрібно вчасно подати і відпустити ситуацію, оскільки суд розглядає ці скарги дуже довго. Роками. За цей час можна побудувати новий будинок. Були б сили на це. Але, я думаю, що компенсація ніколи не завадить, нехай вона краще буде через 15 років, ніж ніколи. Якщо скаргу не подати, то нічого точно не буде, – додала Олександра Стешенко.