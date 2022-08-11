Август, 10 в 21:00

Украина не могла ударить по российскому аэродрому в Крыму из ОТРК Гром, так как его нет на вооружении украинских Вооруженных сил.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал на своем Youtube-канале.

Его спросили, насколько вероятным может быть удар Украины по российской авиабазе в Новофедоровке, что в оккупированном Крыму, из оперативно-тактического ракетного комплекса Гром.

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— Да, действительно, Украина разработала, создала, испытала и передала ОТРК Гром с дальностью пуска до 300 км. Дело в том, что вся разработка была за деньги инвестора, иностранного заказчика. После окончания и выполнения всех работ комплекс прошел госиспытания и был принят на вооружение ВСУ, потому что иначе его нельзя продавать, и был передан правообладателю, — объяснил Жданов.

Таким образом, заключил военный эксперт, у Украины он числится номинально.

— Сделать его копию без конструктивных изменений мы не можем, иначе нас обвинят в нарушении авторских прав. Правообладатель забрал комплекс вместе с правами и документацией. Он (ОТРК Гром, — Ред.) один раз у нас проехался на Крещатике во время парада, и все думали, что он есть в составе ВСУ. Нет. Мы за тот парад, кстати, могли иметь, и, по-моему, даже имели большие неприятности от правообладателя, — объяснил он.

По словам Жданова, несмотря на присутствие планов по разработке аналогичных комплексов, как-то Гром-2 или Сапсан, этим планам помешала война.

Военный эксперт допускает, что у Украины могут остаться какие-то опытные образцы, но не ОТРК Гром в руках ВСУ.

Напомним, слухи о том, что удар по авиабазе РФ в Крыму мог осуществить именно заявленный комплекс Гром, пошли после того, как New York Times со ссылкой неназванного украинского военного чиновника сообщила, что удар был нанесен Украиной из оружия “исключительно отечественного производства”.