Серпень, 10 в 21:00

Україна не могла вдарити по російському аеродрому в Криму з ОТРК Грім, оскільки його немає на озброєнні українських Збройних сил.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів на своєму Youtube-каналі.

Його запитали, наскільки ймовірним може бути удар України по російській авіабазі в Новофедорівці, що в окупованому Криму, з оперативно-тактичного ракетного комплексу Грім.

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– Так, справді, Україна розробила, створила, випробувала та передала ОТРК Грім із дальністю пуску до 300 км. Справа в тому, що вся технологія була за гроші інвестора, іноземного замовника. Після закінчення та виконання всіх робіт комплекс пройшов держвипробування і був прийнятий на озброєння ЗСУ, бо інакше його не можна продавати, і був переданий правовласнику, – пояснив Жданов.

Таким чином, зробив висновок військовий експерт, в України він значиться номінально.

– Зробити його копію без конструктивних змін ми не можемо, інакше нас звинуватять у порушенні авторських прав. Правовласник забрав комплекс разом із правами та документацією. Він (ОТРК Грім, – Ред.) один раз у нас проїхався Хрещатиком під час параду, і всі думали, що він є у складі ЗСУ. Ні. Ми за той парад, до речі, могли мати, і, на мою думку, навіть мали великі неприємності від правовласника, – пояснив він.

За словами Жданова, незважаючи на присутність планів щодо розробки аналогічних комплексів, як-от Грім-2 чи Сапсан, цим планам завадила війна.

Військовий експерт припускає, що в України можуть залишитися якісь досвідчені зразки, але не ОТРК Грім в руках ЗСУ.

Нагадаємо, чутки про те, що удар по авіабазі РФ у Криму міг здійснити саме заявлений комплекс Грім, пішли після того, як New York Times з посиланням на неназваного українського військового чиновника повідомила, що удар був завданий Україною зі зброї “виключно вітчизняного виробництва”.