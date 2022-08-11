Крымский мост нужно уничтожить как можно быстрее — Чубаров

Август, 11 в 11:38

Крымский мост является главным каналом коммуникации, через который на полуостров оккупанты завозят свою технику и войска.

Россия построила его незаконно и сейчас использует против Украины. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

– По всем соображениям – это наша территория, это акватория, прилегающая к нашей территории по морскому праву. Этот мост используется сейчас для уничтожения украинцев. И потому, я думаю, что сам Всевышний указывает на то, что такой объект должен быть уничтожен, — заявил он.

Говоря о возможностях для удара по Крымскому мосту, Чубаров подчеркнул, что военные знают, что они делают, и знают, что люди этого ждут.

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Кроме того, по мнению Рефата Чубарова, удар по Крымскому мосту будет уже не просто тревожным сигналом для поселившихся в Крыму колонистов и для оккупантов, но и для российского общества.

Поэтому россияне должны подумать, будут ли они брать управление государством в свои руки или будут ли и дальше сносить Путина.