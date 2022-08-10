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Факты / Украина

Генерал Марченко: Уничтожение Крымского моста необходимо для освобождения полуострова

Валентина Летяк, редактор ленты
Кримський міст
Фото: Depositphotos

Украина будет освобождать Крым военным путем, так же как Херсон, Луганск и Донецк, заверил генерал-майор Дмитрий Марченко.

– Никто от него не отказывался. Крым – это Украина, наша земля, там наши люди, которые до сих пор вынуждены сидеть в оккупации. Никто не давал России права прийти, забрать кусок земли и сказать, что “это мое”, — подчеркнул он.

По его словам, необходимое условие для освобождения украинского полуострова – уничтожение Крымского моста.

– Да, это необходимая мера для того, чтобы лишить их возможности предоставлять резервы и усиливать свои войска с территории России, – объяснил генерал.

В ближайшее время Украина может получить ракеты ATACMS дальностью полета до 300 км, которая покрывает Крым и Керченский мост.

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Источник: РБК-Украина
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