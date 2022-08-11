Кримський міст потрібно знищити якнайшвидше – Чубаров

Серпень, 11 в 11:38

Кримський міст є головним каналом комунікації, через який на півострів окупанти завозять свою техніку та війська.

Росія побудувала його незаконно і зараз використовує проти України. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

– Зі всіх міркувань – це наша територія, це акваторія, яка прилягає до нашої території за морським правом. Цей міст використовується зараз для того, щоб знищувати українців. І тому, я думаю, що сам Всевишній вказує на те, що такий об’єкт має бути якнайшвидше знищений, – заявив він.

Говорячи про можливості для удару по Кримському мосту, Чубаров наголосив, що військові знають, що вони роблять, і знають, що люди на це чекають.

Зараз дивляться

Крім того, на думку Рефата Чубарова, удар по Кримському мосту буде вже не просто тривожним сигналом для колоністів, які поселились в Криму, і для окупантів, а й для російського суспільства.

Тому росіяни мають подумати, чи вони будуть брати управління державою в свої руки, чи будуть і далі зносити Путіна.