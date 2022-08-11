В Херсонской области упала высоковольтная линия передачи, которая идет от ЗАЭС в Крым
В Херсонской области упала высоковольтная линия, которая идет от Запорожской атомной электростанции до оккупированного Крыма.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы. По их данным, по трассе, которая идет на Чаплинку возле Новой Каменки, упал высоковольтный столб.
Так, на опубликованном фото видно, что металлическая конструкция с электролиниями перекрыла дорогу.
В то же время о причинах инцидента не сообщается. Официальной информации о падении высоковольтной линии также нет.
Напомним, что российские оккупанты уже неоднократно обстреливали территорию Запорожской АЭС.
В Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения предупреждают, что возможные последствия пожара или взрыва на ЗАЭС будут в десять раз превышать последствия аварии 1986 года на Чернобыльской АЭС.
Потенциальная площадь зоны отчуждения в случае катастрофы составит 30 тыс. кв. км – это более 10 чернобыльских зон.