В Херсонской области упала высоковольтная линия передачи, которая идет от ЗАЭС в Крым

Август, 11 в 13:07

В Херсонской области упала высоковольтная линия, которая идет от Запорожской атомной электростанции до оккупированного Крыма.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы. По их данным, по трассе, которая идет на Чаплинку возле Новой Каменки, упал высоковольтный столб.

Так, на опубликованном фото видно, что металлическая конструкция с электролиниями перекрыла дорогу.

Сейчас смотрят

В то же время о причинах инцидента не сообщается. Официальной информации о падении высоковольтной линии также нет.

Напомним, что российские оккупанты уже неоднократно обстреливали территорию Запорожской АЭС.

В Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения предупреждают, что возможные последствия пожара или взрыва на ЗАЭС будут в десять раз превышать последствия аварии 1986 года на Чернобыльской АЭС.

Потенциальная площадь зоны отчуждения в случае катастрофы составит 30 тыс. кв. км – это более 10 чернобыльских зон.