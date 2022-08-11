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Факти / Україна

На Херсонщині впала високовольтна лінія передачі, яка йде від ЗАЕС до Криму

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
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лінія електропередач
Фото: Depositphotos

У Херсонській області впала високовольтна лінія, яка йде від Запорізької атомної електростанції до окупованого Криму.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали. За їхніми даними, по трасі, яка йде на Чаплинку, що біля Нової Кам’янки, впав високовольтний стовб.

Так, на опублікованому фото видно, що металева конструкція з електролініями перекрила дорогу.

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Водночас про причини інциденту не повідомляється. Офіційної інформації щодо падіння високовольтної лінії також немає.

Нагадаємо, що російські окупанти вже неодноразово обстрілювали територію Запорізької АЕС.

У Державній агенції з управління зоною відчуження попереджають, що можливі наслідки пожежі або вибуху на ЗАЕС вдесятеро перевищуватимуть наслідки аварії 1986 року на Чорнобильській АЕС.

Потенційна площа зони відчуження у разі катастрофи сягатиме 30 тис. кв. км – це як 10 чорнобильських зон.

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