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Факты / Украина

Наибольшие потери на Донецком направлении: ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Наибольшие потери на Донецком направлении: ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 43 тыс. российских оккупантов, за сутки — еще 200.

По информации Генштаба ВСУ, украинские военные также уничтожили еще 14 танков, 14 боевых бронированных машин, три артиллерийских системы и сбили шесть беспилотников оперативно-тактического уровня.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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  • танки – 1 846 (+14);
  • боевые бронированные машины – 4 100 (+14);
  • артиллерийские системы – 974 (+3);
  • РСЗО – 261;
  • средства ПВО – 134 (+1);
  • самолеты – 232;
  • вертолеты – 193;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 772 (+6);
  • крылатые ракеты – 185;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3 018 (+13);
  • специальная техника – 90 (+1).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Подробные о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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