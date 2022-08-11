Август, 11 в 9:33

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 43 тыс. российских оккупантов, за сутки — еще 200.

По информации Генштаба ВСУ, украинские военные также уничтожили еще 14 танков, 14 боевых бронированных машин, три артиллерийских системы и сбили шесть беспилотников оперативно-тактического уровня.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 1 846 (+14);

боевые бронированные машины – 4 100 (+14);

артиллерийские системы – 974 (+3);

РСЗО – 261;

средства ПВО – 134 (+1);

самолеты – 232;

вертолеты – 193;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 772 (+6);

крылатые ракеты – 185;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3 018 (+13);

специальная техника – 90 (+1).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Подробные о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.