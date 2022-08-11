Наибольшие потери на Донецком направлении: ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 43 тыс. российских оккупантов, за сутки — еще 200.
По информации Генштаба ВСУ, украинские военные также уничтожили еще 14 танков, 14 боевых бронированных машин, три артиллерийских системы и сбили шесть беспилотников оперативно-тактического уровня.
Общие боевые потери РФ в войне против Украины:
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- танки – 1 846 (+14);
- боевые бронированные машины – 4 100 (+14);
- артиллерийские системы – 974 (+3);
- РСЗО – 261;
- средства ПВО – 134 (+1);
- самолеты – 232;
- вертолеты – 193;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 772 (+6);
- крылатые ракеты – 185;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3 018 (+13);
- специальная техника – 90 (+1).
Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком направлении.
Подробные о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.