Найбільші втрати на Донецькому напрямку: ЗСУ знищили ще 200 окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 43 тис. російських окупантів, за добу – ще 200.
За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові також знищили ще 14 танків, 14 бойових броньованих машин, три артилерійські системи та збили шість безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:
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- танки ‒ 1 846 (+14);
- бойові броньовані машини ‒ 4 100 (+14);
- артилерійські системи – 974 (+3);
- РСЗВ – 261;
- засоби ППО – 134 (+1);
- літаки – 232;
- гелікоптери – 193;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 772 (+6);
- крилаті ракети – 185;
- кораблі /катери – 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 3 018 (+13);
- спеціальна техніка – 90 (+1).
Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Детальні про ситуаціб на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.