Серпень, 11 в 9:33

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 43 тис. російських окупантів, за добу – ще 200.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові також знищили ще 14 танків, 14 бойових броньованих машин, три артилерійські системи та збили шість безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

Зараз дивляться

танки ‒ 1 846 (+14);

бойові броньовані машини ‒ 4 100 (+14);

артилерійські системи – 974 (+3);

РСЗВ – 261;

засоби ППО – 134 (+1);

літаки – 232;

гелікоптери – 193;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 772 (+6);

крилаті ракети – 185;

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 018 (+13);

спеціальна техніка – 90 (+1).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Детальні про ситуаціб на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.