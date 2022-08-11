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Факти / Україна

Найбільші втрати на Донецькому напрямку: ЗСУ знищили ще 200 окупантів

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Найбільші втрати на Донецькому напрямку: ЗСУ знищили ще 200 окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 43 тис. російських окупантів, за добу – ще 200.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові також знищили ще 14 танків, 14 бойових броньованих машин, три артилерійські системи та збили шість безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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  • танки ‒ 1 846 (+14);
  • бойові броньовані машини ‒ 4 100 (+14);
  • артилерійські системи – 974 (+3);
  • РСЗВ – 261;
  • засоби ППО – 134 (+1);
  • літаки – 232;
  • гелікоптери – 193;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 772 (+6);
  • крилаті ракети – 185;
  • кораблі /катери – 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 3 018 (+13);
  • спеціальна техніка – 90 (+1).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Детальні про ситуаціб на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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