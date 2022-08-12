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Факты / Украина

США поддержали призыв к созданию демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

Илья Нежигай, редактор ленты
ЗАЕС
Фото: УНИАН

Соединенные Штаты поддержали призыв к созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции в Энергодаре после боевых действий с участием российских и украинских войск вблизи станции.

Об этом в четверг заявил представитель Госдепартамента США.

— Бои вблизи атомной электростанции опасны и безответственны — и мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или вблизи них и вернуть полный контроль Украине, а также поддерживаем призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг атомной электростанции, — сказал представитель Госдепартамента.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению военных действий вблизи ЗАЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанции.

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Перед этим президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия может спровоцировать самую страшную в мире ядерную аварию, даже большую, чем Чернобыль.

Запорожская АЭС находится в городе Энергодар, на юго-востоке Украины вдоль левого берега реки Днепр и состоит из шести реакторов.

После захвата комплекса Россия взяла в плен украинских сотрудников.

До сих пор представители ядерного надзора ООН не смогли осмотреть станцию.

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Источники: Reuters, AFP
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