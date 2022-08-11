Август, 11 в 15:13

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша отправить международную миссию с участием военных экспертов на Запорожскую АЭС.

Он просит специалистов оценить угрозы ядерной безопасности в результате захвата россиянами станции.

Дмитрий Кулеба сообщил руководителям этих двух организаций факты нарушения оккупантами всех семи основных принципов ядерной безопасности и защищенности МАГАТЭ.

Сейчас смотрят

– Я призвал отправить на ЗАЭС международную миссию под руководством МАГАТЭ. Предложил включить в нее военных экспертов ООН, поскольку для оценки угроз милитаризации объекта обязательно должны быть специалисты соответствующей экспертизы, — сообщил глава МИД во время брифинга.

Дополняется…