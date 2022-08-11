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Факты / Украина

Для оценки угроз: Кулеба призвал ООН и МАГАТЭ срочно отправить миссию на Запорожскую АЭС

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
ЗАЕС в Енергодарі
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша отправить международную миссию с участием военных экспертов на Запорожскую АЭС.

Он просит специалистов оценить угрозы ядерной безопасности в результате захвата россиянами станции.

Дмитрий Кулеба сообщил руководителям этих двух организаций факты нарушения оккупантами всех семи основных принципов ядерной безопасности и защищенности МАГАТЭ.

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– Я призвал отправить на ЗАЭС международную миссию под руководством МАГАТЭ. Предложил включить в нее военных экспертов ООН, поскольку для оценки угроз милитаризации объекта обязательно должны быть специалисты соответствующей экспертизы, — сообщил глава МИД во время брифинга.

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