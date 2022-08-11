Август, 11 в 14:15

Страна-агрессор Россия ставит всю Европу и мир под угрозу глобальной ядерной катастрофы, обстреливая Запорожскую АЭС и размещая там оружие.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая онлайн на международной донорской конференции в Копенгагене (Дания).

Он напомнил о катастрофе на Чернобыльской АЭС в 1986 году, последствия которой ощутила не только Украина, но и другие страны Европы.

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Зеленский добавил, что после этого мир годами следил за соблюдением стандартов, чтобы не допустить подобных катастроф. И никому не приходило в голову, что Европа снова может оказаться под угрозой из-за того, что “какое-то государство сознательно использует АЭС для террора”.

– Вот что делает сейчас Россия. И если советская власть пыталась скрыть Чернобыльскую катастрофу и ее последствия, то российская власть гораздо более цинична и опасна. Она сама делает все, чтобы риск ядерной катастрофы стал максимальным, и лжет всему миру, что виноват якобы кто-то другой. Мы должны защитить Европу от этой угрозы, защитить все вместе, а, вероятно, не только Европу, — подчеркнул глава государства.

Президент уточнил, что Запорожская АЭС крупнейшая на континенте, третья по размеру в мире, имеет шесть энергоблоков. И теперь российская армия использует ЗАЭС для террора и вооруженных провокаций.

– РФ превратила атомную станцию в поле боя… Размещая боевую технику на ее территории и даже проводя там утилизацию боеприпасов, российские военные не могут не знать, что ставят всю Европу под угрозу ядерной катастрофы. И, конечно, российские власти осознают, какими могут быть последствия, когда ее войска обстреляют атомную станцию, — рассказал он.

Зеленский проинформировал о недавних обстрелах ЗАЭС, которые оккупанты совершили из реактивной артиллерии. По его словам, уже тогда Европа оказалась “в нескольких шагах от ядерной катастрофы”.

Президент подчеркнул, что траектория крылатых ракет РФ не случайно пролегает над украинскими АЭС: все это проявления ядерного терроризма РФ.

– Россия стала государством-террористом и фактически держит в заложниках атомные станции, шантажирует всех вероятной катастрофой… Подумайте об этом: Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской АЭС. И по фактическим последствиям это может быть еще более катастрофичным, чем Чернобыль, а по сути тем же, что и применение Россией ядерного оружия, но без ядерного удара. Никто из нас не сможет остановить ветер, если он будет нести радиацию. Но мы все вместе способны остановить государство-террориста, – отметил Зеленский, обращаясь к участникам конференции.

Он добавил, что чем быстрее удастся это сделать, тем быстрее Европа и мир могут почувствовать себя в безопасности. Для этого следует усиливать ограничительные меры против РФ, ввести санкции против Росатома и российского ядерного сектора, оказывать политическое давление на агрессора, помогать Украине оружием.