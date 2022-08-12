Охота продолжается: в Мелитополе ранен глава “избирательного штаба” Единой России

Август, 12 в 13:13

Во временно оккупированном Мелитополе началась охота на коллаборантов, которые готовятся к псевдореферендуму.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров. По его словам, “по заслугам” получил один из председателей “избирательного штаба” Единой России – руководитель пропагандистского отдела работы со СМИ Олег Шостак.

Это близкий приспешник Евгения Балицкого, который долгое время был марионеткой его частного местного телеканала МТВ-Плюс, систематически транслируя в эфире карту Украины без Крыма и сюжеты о якобы пылкой любви мелитопольцев к РФ.

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— Итог: теперь Шостак точно не сможет сидеть на стуле ровно – его часть тела для сидения буквально взорвана. Охота на организаторов референдума продолжается, – сообщил Федоров.

Кроме того, мэр Мелитополя добавил, что на этой неделе взорван главный штаб Единой России в самом центре города с круглосуточной охраной. Там оккупанты формировали фальшивые списки и занимались подкупом избирателей.

По словам Ивана Федорова, на прошлой неделе сожгли дом коллаборантки – сожительницы оккупационного коменданта одного из поселков соседнего с Мелитопольским района.

Она всеми способами активно готовилась к так называемому голосованию на псевдореферендуме. Также ножом подрезали двух приспешников оккупантов, которые наперегонки бегали по селам с непонятными “списками”.