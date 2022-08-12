Полювання триває: у Мелітополі поранено очільника “виборчого штабу” Єдиної Росії

Серпень, 12 в 13:13

У тимчасово окупованому Мелітополі розпочалось полювання на колаборантів, які готуються до псевдореферендуму.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров. За його словами, “по заслугах” отримав один з очільників “виборчого штабу” Єдиної Росії – керівник пропагандистського відділу роботи з ЗМІ Олег Шостак.

Це близький поплічник Євгена Балицького, який протягом довгого часу був маріонеткою його приватного місцевого телеканалу МТВ-Плюс, систематично транслюючи в ефірі карту України без Криму та сюжети про начебто палку любов мелітопольців до РФ.

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– Підсумок: тепер Шостак точно не зможе сидіти на стільці рівно – його частину тіла для сидіння буквально підірвано. Полювання на організаторів референдуму триває, – повідомив Федоров.

Крім того, мер Мелітополя додав, що цього тижня підірвали головний штаб Єдиної Росії у самому центрі міста з цілодобовою охороною. Саме там окупанти формували фальшиві списки та займалися підкупом виборців.

За словами Івана Федорова, минулого тижня спалили будинок колаборантки – співмешканки окупаційного коменданта одного з селищ сусіднього з Мелітопольським району.

Вона всіма способами активно готувалась до так званого голосування на псевдореферендумі. Також ножем підрізали двох поплічників окупантів, які наввипередки бігали селами з незрозумілими “списками”.