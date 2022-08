Украина получила от Британии новые РСЗО М270 – Резников

ВСУ получили от Великобритании реактивные системы залпового огня M270, способные поражать цели на расстоянии 80 км.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников.

Он также подчеркнул, что в скором времени Украина получит еще больше таких “подарков”.

UK promised, UK delivered! ????????????????????

More M270 MLRS arrived in Ukraine. Thanks to @BWallaceMP and all the ???????? people! Your support is amazing and so important for Ukraine. Our #UAarmy will skillfully use this “replenishment” at the battlefield.

P.S. More “gifts” will arrive soon. pic.twitter.com/DvVIpz6XjK

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 12, 2022