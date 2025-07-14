Кит Келлог прибыл с визитом в Киев: что известно

Спецпредставитель президента США Кит Келлог утром 14 июля прибыл поездом в Киев.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который встречал его на столичном железнодорожном вокзале.

Визит Кита Келлога в Киев 14 июля

— Оборона, укрепление безопасности, оружие, санкции, защита наших людей, усиление сотрудничества между Украиной и США — много тем для разговора, — рассказал он о программе визита Келога.

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По его словам, Украина поддерживает принцип президента США Дональда Трампа о мире через силу, поскольку РФ не хочет прекращать огонь.

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