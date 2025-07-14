Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Взрывы в Днепропетровской области: горели дома, среди раненых — дети
Взрывы в Днепропетровской области сегодня раздавались ночью во время атаки ударными беспилотниками.
Взрывы в Днепропетровской области 14 июля
Как сообщил глава ОГА Сергей Лысак, силы ПВО сбили 10 дронов-камикадзе. Однако часть БпЛА достигла целей — зафиксированы попадания в Днепровском и Криворожском районах.
В Днепровском районе:
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- Пострадали трое гражданских, среди них две 13-летние девочки. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Также госпитализирован 51-летний мужчина, его состояние оценивается как тяжелое.
- В результате удара вспыхнули три жилых дома, два гаража, четыре хозяйственные постройки и часть леса.
- Огнем уничтожено 7 автомобилей, еще 4 получили повреждения.
В Криворожском районе:
- В результате вражеской атаки возник пожар, повреждены объекты инфраструктуры.
В Никопольском районе:
- Российские войска обстреливали территорию FPV-дронами и артиллерией. Под ударами оказались Никополь, Покровская и Марганецкая громады. К счастью, обошлось без жертв и раненых.
Напомним, накануне российские оккупанты атаковали беспилотниками Полтавскую область.
В результате атаки повреждены три жилых дома. Пострадал человек, медики оказывают ему необходимую помощь.
Фото: Сергей Лысак
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