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Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Взрывы в Днепропетровской области: горели дома, среди раненых — дети

вибухи у Дніпропетровській області 14 липня

Взрывы в Днепропетровской области сегодня раздавались ночью во время атаки ударными беспилотниками.

Взрывы в Днепропетровской области 14 июля

Как сообщил глава ОГА Сергей Лысак, силы ПВО сбили 10 дронов-камикадзе. Однако часть БпЛА достигла целей — зафиксированы попадания в Днепровском и Криворожском районах.

В Днепровском районе:

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  • Пострадали трое гражданских, среди них две 13-летние девочки. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Также госпитализирован 51-летний мужчина, его состояние оценивается как тяжелое.
  • В результате удара вспыхнули три жилых дома, два гаража, четыре хозяйственные постройки и часть леса.
  • Огнем уничтожено 7 автомобилей, еще 4 получили повреждения.

В Криворожском районе:

  • В результате вражеской атаки возник пожар, повреждены объекты инфраструктуры.

В Никопольском районе:

  • Российские войска обстреливали территорию FPV-дронами и артиллерией. Под ударами оказались Никополь, Покровская и Марганецкая громады. К счастью, обошлось без жертв и раненых.

Напомним, накануне российские оккупанты атаковали беспилотниками Полтавскую область.

В результате атаки повреждены три жилых дома. Пострадал человек, медики оказывают ему необходимую помощь.

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Фото: Сергей Лысак

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Война в УкраинеВзрывДнепропетровская областьНикополь
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