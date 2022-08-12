Войска РФ скоро столкнутся с логистическими проблемами – эстонский полковник

Август, 12 в 16:20

Российские войска, которые воюют против Украины, в ближайшее время столкнутся с логистическими проблемами.

Такое мнение высказал заместитель начальника Генерального штаба Сил обороны Эстонии, полковник Март Вендла.

– С этим у них проблемы. Войны часто выигрываются именно при помощи логистической поддержки, — объяснил эстонский полковник.

По его словам, российские вооруженные силы потеряли много техники. В частности, количество потерянных танков превышает количество, которое сейчас находится на вооружении как Великобритании, так и Германии.

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Март Вендла подчеркнул, что восстановить эту технику россияне не могут из-за введенных против России санкций. А часть деталей раньше поставлялась именно из западных стран.

Также эстонский полковник добавил, что сейчас россияне перебрасывают на Юг Украины дополнительную технику. Таким образом оккупанты пытаются не допустить туда большей группировки украинских сил и препятствовать созданию условий для возможного контрнаступления ВСУ.

Источник: Err.ee