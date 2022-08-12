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Факти / Україна

Війська РФ незабаром зіткнуться з логістичними проблемами – естонський полковник

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Війська РФ незабаром зіткнуться з логістичними проблемами – естонський полковник
Фото: Depositphotos

Російські війська, які воюють проти України, найближчим часом зіткнуться з логістичними проблемами.

Таку думку висловив заступник начальника Генерального штабу Сил оборони Естонії, полковник Март Вендла.

– Із цим у них проблеми. Війни часто виграються саме за допомогою логістичної підтримки, – пояснив естонський полковник.

За його словами, російські збройні сили втратили багато техніки. Зокрема, кількість втрачених танків перевищує ту кількість, яка зараз перебуває на озброєнні як Великої Британії, так і Німеччини.

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Март Вендла наголосив, що відновити цю техніку росіяни не можуть через запроваджені проти Росії санкції. А частина деталей раніше постачалася саме із західних країн.

Також естонський полковник додав, що зараз росіяни перекидають на Південь України додаткову техніку. У такий спосіб окупанти намагаються не допустити туди більше угруповання українських сил та перешкодити створенню умов для можливого контрнаступу ЗСУ.

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Джерело: Err.ee

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