Американский эксперт назвал, когда бои перейдут в Крым

Август, 13 в 23:26

Американский военный эксперт, сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований Стивен Бланк уверен, что переломной точкой в войне может стать успешная операция ВСУ по освобождению Херсона.

Об этом он Бланк заявил в интервью Радио Свобода.

По его словам, освобождение Херсона превратит оккупированный Крым на поле боев, ведь там значительно ослабнут российские позиции.

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– Уже сейчас морская блокада Черноморского побережья, которую установила Россия, дала трещины. Вспомним хотя бы освобождение украинцами острова Змеиный. Если передовая линия передвинется ближе к Крыму, то в радиусе действия украинских ракет окажется часть Крыма и большая часть акватории Черного моря, где находятся российские военные корабли, — отмечает эксперт.

Стивен Бланк считает, что россиянам придется держаться подальше от побережья, так как РФ не может позволить себе новых потерь кораблей.

— Но если Киев получит военные самолеты, которые он настоятельно просит у западных стран, то эти корабли станут объектами атак. А я думаю, что Украина получит самолеты, — заявил американский военный эксперт.

Ранее сообщалось, что в Херсоне прогремела серия взрывов.