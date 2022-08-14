Американський експерт назвав, коли бої перейдуть у Крим

Серпень, 13 в 23:26

Американський військовий експерт, співробітник Філадельфійського інституту зовнішньополітичних досліджень Стівен Бланк упевнений, що переломною точкою у війні може стати успішна операція ЗСУ зі звільнення Херсона.

Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, визволення Херсона перетворить окупований Крим на поле боїв, адже там значно послабляться російські позиції.

Зараз дивляться

– Вже зараз морська блокада Чорноморського узбережжя, яку встановила Росія, дала тріщини. Згадаймо хоча б визволення українцями острова Зміїний. Якщо передова лінія пересунеться ближче до Криму, то в радіусі дії українських ракет опиниться частина Криму та більша частина акваторії Чорного моря, де знаходяться російські військові кораблі, – зазначає експерт.

Стівен Бланк вважає, що росіянам доведеться триматися якомога далі від узбережжя, оскільки РФ не може дозволити собі нових втрат кораблів.

– Але якщо Київ отримає військові літаки, які він просить у західних країн, то ці кораблі стануть об’єктами атак. А я думаю, що Україна отримає літаки, – заявив американський військовий експерт.

Сьогодні в окупованому Херсоні пролунала серія вибухів.