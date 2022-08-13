Целый полк на двух танках: на Луганском направлении враг потерял много техники
В Луганской области оккупантам скоро ни на чем будет передвигаться, поскольку большая часть танков и БТРов фактически уничтожена, и этот процесс не прекращается, сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
– Так, в подразделениях 90 танковой дивизии родом из Чебаркуля (это 41 армия ЦВО), в 6 танковом полку из 26 танков, которые были боеспособными, осталось только 12. Согласно имеющейся информации, четыре танка уничтожены без возможности восстановления, 10 непригодны для дальнейшей эксплуатации, – уточняют наши военные.
А в 228 мотострелковом полку из Екатеринбурга из 31 танка рабочие всего два, еще 13 непригодны к эксплуатации из-за повреждений и поломок, 11 – в ремонте, а пять передали другим подразделениям для восстановления боеспособности.
В том же российском полку из 82 БТРов боеспособными остались только 42, а 34 уничтожены без возможности восстановления. Еще шесть сейчас на ремонте.
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